Skal satse enda hardere

Vinneren er klar. Hilde Aders er den 36. i rekken som tildeles «Harstad Sparebanks Idrettspris - i samarbeid med Harstad Tidende».

Maratonløperen har hatt stayerevnen, og kom først over mål på forsøk nummer fire på rad for denne høythengende prisen. Premien er 50.000 kroner, samt krystallvase, blomster og diplom. Den tildeles på et arrangement i romjula, men den hyggelige nyheten fikk hun som en førjulsgave.

– Juryen ringte meg og snakket om nominasjonen. Jeg takker for den. Da det plutselig ble opplyst at jeg er vinneren, kjente jeg at pulsen gikk opp kraftig. Min første reaksjon var «tuller du?». Jeg ble så utrolig glad, sier Aders.

Bedre enn noen gang

Kvæfjerdingen har nok en gang gjennomført en strålende sesong med sterke tider og gode plasseringer både nasjonalt og internasjonalt.

– For meg er det ekstra gøy å få prisen i år nettopp fordi jeg har satt personlige rekorder på alle distansene jeg løper; mila, halvmaraton og maraton. Jeg har aldri vært så god som det jeg er nå, sier Aders.

I maraton ble det også ny nordnorsk rekord.

Prestasjonene føyer seg inn i en solid rekke. Fra 2015 til i dag har hun blant annet to seirer i Oslo maraton, og NM-sølv både i maraton og ultraterrengløp, samt tre VM-uttak på rad i sistnevnte gren.

Flere muligheter

Aders har planlagt 2019-sesongen, og så seg i utgangspunktet nødt til å kutte konkurranser hun gjerne ville ha med seg av økonomiske grunner.

Idrettsprisen gir 27-åringen mulighet til å satse enda mer.

– Jeg får ta en ny runde med planlegging. Nå kan jeg kanskje være med på norsk motbakkecup likevel, samt dra på treningsleiren, som egentlig var skrinlagt. Mange muligheter åpner seg med denne prisen, som også motiverer mer til å trene ekstra allerede i juleferien, sier Aders.

Torsdag morgen venter en knallhard økt på mølla sammen med treningsvenninne Julie Brox, og Aders har to uker med mengdetrening foran seg.

Flere vinnere før henne har tidlig gitt seg. Aders lover at prisen ikke skal bli et vendepunkt i karrieren, men heller et springbrett videre.

– Jeg spisser satsingen mot maraton, og ser foreløpig for meg et løp som går tre til fem år fram i tide. Senere, når jeg er ferdig med gateløp, ser jeg for meg en mer permanent overgang til ultraløp, som kan fungere godt når jeg blir eldre, seigere og enda mer utholdende, sier Aders.

– Sterkt finaleheat

Hun mener det ville vært fortjent uansett hvem av finalistene som hadde vunnet idrettsprisen. De tre øvrige kandidatene var kickbokser Marlene Farstad Grøttem fra Tjeldsund, langrennsløper Magnus Vesterheim fra Kvæfjord og langrennsløper Torgeir Sulen Hovland fra Harstad.

Juryleder er Knut Bjørklund, som også er leder i Troms idrettskrets. Han fremhever Aders’ prestasjoner både i år og over tid.

– Hilde har hevdet seg over tid, så også i år, både nasjonalt og internasjonalt i en konkurranse med veldig mange deltakere. Hun er dessuten på trappene til sin beste tidsalder som langdistanseløper. Skal hun få en dytt for å komme videre, er timingen god, men først og fremst handler det om prestasjoner, sier Bjørklund.

Han sier juryens oppgave var krevende.

– Årets finaleheat var utrolig sterkt. De tre øvrige finalistene er i en startfase på sine karrierer, og kan hevde seg i mange år. De vil være sterke kandidater til fremtidige idrettspriser, sier Bjørklund.

