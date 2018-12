– Sykle for en god sak

sport

Ikke bare har kroppen din godt av en god trimtur, barn med kreft drar også nytte av det. For hver kilometer du sykler går nemlig fem kroner til Team Rynkeby/Barnekreftforeningen.

Team Rynkeby er et nordisk veldedighetssykkellag som hvert år sykler til Paris for å samle inn penger til barn med alvorlige sykdommer. Team Rynkeby ble stiftet i 2002, da 11 mosjonssyklister med tilknytning til den danske juiceprodusenten Rynkeby Foods A/S bestemte seg for å sykle til Paris for å se avslutningen av Tour de France.

I dag består Team Rynkeby av 2100 mosjonssyklister og 500 hjelpere fordelt på 54 lokale lag fra henholdsvis Danmark, Sverige, Finland, Norge, Færøyene, Island og Tyskland.

Det norske Team Rynkeby kom i gang i 2014, og fram til i år har de skaffet til veie 26,5 millioner kroner til Barnekreftforeningen.

Alle monner drar

Søndagens sykkeltur gir som nevnt fem kroner per kilometer per deltaker. Cykleklubben, som gir tre kroner, og Leon Sport, som gir to kroner, oppfordrer andre bedrifter til å gi et kronebeløp for de kilometerne folk sykler.

– Vi gjør dette dette for å få folk ut av godstolen og støtte en god sak samtidig. Alle monner drar og pengene går til en meget god og viktig sak, sier grytøyværingen Åge Bunde i cykleklubben.

Starten skjer i byskillet, forteller han.

– Vi starter samlet og deler oss inn i grupper etter hvert, så dette er noe alle kan være med på, sier Bunde og understreker at refleks og lys er påbudt, og at piggdekk er en fordel.

Tre grupper

Sist cykleklubben forsøkte seg med en fellestur var det noe mildere i været. Da var de 20 stykker som syklet. Nå meldes det klarvær og 2–3 minusgrader. Været bør derfor ikke være avskrekkende for de tre gruppene, som sykler slik:

Gruppe 1, cirka 20 km til Stornes og tilbake.

Gruppe 2, cirka 50 km til Kasfjord, Nupen, Borkenes og tilbake til Harstad.

Gruppe 3, 80 km til Kasfjord, Nupen, Borkenes, Straumen, Sørvik og til Harstad.

I tillegg til at rutelengdene er godt tilpasset mosjonister og familier, like så vel som de mer vante syklistene, har Bunde noen argumenter til:

– Før start justerer vi gjerne lufttrykk, gir og bremser for de som har behov.