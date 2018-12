Millionløft for idretten

sport

Sparebank 1 Nord-Norges Samfunnsløft gir 3 millioner kroner til idrettskretsens anleggsfond, skriver Troms idrettskrets i en pressemelding.

Fondet ble etablert i 2017, og er rettet til idrettslag som trenger midler til det nødvendige planleggingsarbeidet for å bygge idrettsanlegg.

I 2017-18 mottok idrettskretsen til sammen 1,1 millioner kroner fra SNN gavefond til dette formålet. Nå blir det enda bedre muligheter for idrettslagene som har planer om å bygge idrettsanlegg.

- Dette er en veldig god nyhet, idretten trenger flere idrettsanlegg, sier organisasjonssjef Sylvi Ofstad i idrettskretsen.

- Viktig samfunnsoppgave

Harstad Cykleklubb (Blåbærhaugen sykkelpark), Harstad alpinklubb (Sollifjellet) og Kvæfjord IL (Borkenes stadion) er de lokale mottakerne av midler fra fondet. I tillegg har BUL-Tromsø friidrett (friidrettshall), Reinen IL (fotballhall, flerbrukshall), FK Senja (fotballhall), Midt-Troms Hestesportsklubb, Arktisk Arena skianlegg (Kvaløysletta Skilag, Tromsø Skiklub, Tromsø Skiklubb Langrenn), Tromsø Skiklubb (Grønnåsen hoppanlegg), Tromsø Håndballklubb (håndballhall) fått støtte.

- Idrettslag yter en viktig samfunnsoppgave når de med frivillig innsats bygger og drifter idrettsanlegg, og gjennom det skaper idrettsaktivitet, idrettsglede og god folkehelse. Vi vet at en økonomisk støtte i startfasen av anleggsplanlegging vil ha stor betydning for både små og store idrettslag som vil realisere sine anleggsplaner. Troms idrettskrets er svært glad for at Sparebank 1 Nord-Norge ser verdien i at idretten i nord bidrar til et samfunnløft når de med stor pågangsmot og frivillihet bygger idrettsanlegg. Vi er derfor veldig glade for at banken øker midlene til anleggsfondet og nå tildeler tre millioner kroner til anleggsfondet, sier Ofstad.

Midler og kompetanse

Idrettskretsen ønsker å sette idretten i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg.

I forslaget til ny anleggspolitikk for norsk idrett skal idretten bli mer koordinert og systematisert i prioritering av hvilke idrettsanlegg som det er størst behov for og som bør bygges først.

- Idrettskretsens anleggsutvalg og anleggskonsulent Magnus Leonhardsen skal følge opp de anleggsprosjekter som til enhver tid pågår. Vi satser på både å bidra med midler og kompetanse i idrettslagenes planleggingsfase, opplyser Oftstad.



- Enten det er fotballbaner, håndballhaller eller turnhaller, så er idrettens mange arenaer viktige møteplasser i Nord-Norge. Gjennom anleggsfondet jobber idretten systematisk med å få fram gode prosjekt, og slik skape gode lokalsamfunn, sier konserndirektør Petter Høiseth i SpareBank 1 Nord-Norge.