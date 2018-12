Nytt stortap, men tre ganger bedre enn sist

sport

Samarbeidslaget skåret ti ganger til glede for et entusiastisk hjemmepublikum, som på tribunen vant en klar seier. Det smittet over på spillerne, som var langt mer besluttsomme og direkte enn tidligere.

På banen var opprykksjagene Harstad oppskriftsmessig best i torsdagens 3.-divisjonsoppgjør, men avstanden var mindre enn da lagene møttes tidligere i høst. Da vant Harstad 54–3. Denne gang endte kampen 54–10.

Oppløftende offensivt

Landsås-trener Ida Marie Sørensen smilte bredt.

– Vi er fornøyde med ti scoringer, og da skal vi smile. Vi må holde humøret oppe og spille den håndballen vi kan. Så lenge vi har det gøy, har vi oppnådd det viktigste inneværende sesong. På sikt skal vi jobbe med å få opp antall scoringer og komme nærmere motstanderne, sier Sørensen.

Ti scoringer er det nest meste Landsås har klart på sju kamper. Det var ekstra oppløftende med tanke på at Harstad er serieleder, og har spilt kvalifisering for allnorsk nivå to år på rad. Ingen forventer at Landsås skal spille jevnt med naboklubben.

– Harstad sikter høyt, og vi kan ikke måle oss med dem. Vi kommer ikke til å møte like gode lag hver gang. Kanskje kan vi få enda flere oppturer når vi skal spille mot andre lag, sier Sørensen.

Forsterket

Landsås er nyetablerte, og er i hovedsak basert på tenåringsjenter. Mot Harstad var laget styrket med midtback Monica Mathiassen og venstreback Ulrikke Dahle fra Kvæfjord.

– Det hjalp å få inn to spillere med litt mer erfaring enn det vi har i laget for øvrig. Så får vi se om de blir med videre. Begge er trenere i Landsås, og har nå spillerlisens, så vi får håpe de stiller opp flere ganger, sier Sørensen.

Landsås-Harstad 10–54 (5–31)

kampresultat: Landsåshallen, 3.-divisjon kvinner avd. 1

Mål Landsås: Ulrikke Dahle 3, Mathilde Goos Elvevoll 2, Katrine Andreassen With 2, Charlotte Simonsen 1, Monica Mathiassen 1, Monrudee Sirijantho 1. Benyttet: Maja Jakobsen, Hedvig Slubowski, Sandra Rosenhaug, Anne Birgitte Vik Mikalsen, Mathilde Skreddernes, Kristine Jakobsen, Marita Sætermo

Mål Harstad: Elisabeth M. Solheim 10, Elisabeth Aronsen 9, Eli-Jeanette Olsen 9, Karina Lindstrøm 6, Karoline Nordmo 6, Mathilde R. Schjelde 4, Nina Takøy 4, Marita H. Gudmundsen 3, Elin Westvik 3. Benyttet: Marit Jensen, Marie Stenhaug, Canary Ploh

Utvisninger: 3x2 min. Landsås og 1x2 min. Harstad

Dommere: Hugo Jacobsen og Arnfinn Kirkhaug, Lødingen