Opprykket glapp på oppløpet. Nå skal SOIF bli litt bedre på alt.

Beslutningen er tatt. Tor Anders Hustad fortsetter som a-lagets trener sammen med assistent Harald Pettersen.

De har hatt en god hånd om laget over flere år, og holdt på å krone et møysommelig utviklingsorientert arbeid med opprykk i høst. Det gikk skeis på grunn av en tilfeldighet med et uheldig rødt kort i tredje siste runde, og en kollaps i den påfølgende runden. Dermed manglet tre poeng da status ble gjort opp.

Nyttig lærdom

– Vi ser for oss et flott 2019, sier Hustad.

– Vi skal være bedre enn det vi har vært tidligere – forhåpentlig på alle områder.

– Litt bedre på alt betyr kanskje førsteplass på tabellen?

– Det trenger vi ikke snakke om før jul, men med bedre prestasjoner i alle ledd vil vi heve oss. Så får vi se hvordan det slår ut etter hvert.

Treneren sier at både spillere, trenere og SOIF som klubb lærte mye av høstsesongen.

– Den var ei nyttig erfaring, og vi har lyst til å spinne videre på opplevelsene. Vi har ikke bare lært av de avgjørende enkeltkampene, tapene for Leknes og Mjølner, men vi lærte mest når det kommer til seriøsitet. Da vi i sommer skjønte at det kunne gå veien, løftet både enkeltspillere, laget, trenerne og klubben seg på de fleste plan. Det gikk opp for noen hver hva vi må legge ned av arbeid, og vi traff på det meste. Så ble det likevel vanskelig på grunn av ei uheldig utvisning, som ødela for oss i toppkampen mot Leknes, sier Hustad.

SOIF hadde ikke vært i en lignende posisjon på 47 år, og fra den gang var det kun materialforvalter Boye Olsen som hadde erfart hva det vil si å spille om å rykke opp fra kretsnivå.

Bygge videre

I 2019 er erfaringen ferskvare. Trenerne er med videre. Trolig også de fleste spillerne.

– Vi er kommet langt med tanke på kartlegging av spillere. Ingen har sagt at de gir seg i SOIF. Vi er heller ikke nedringt av klubber som ønsker seg våre spillere. Fortsatt kan ting endre seg, men det ser lyst ut. Det viktigste er ikke hvor mange nye vi får inn. Ønsket er å bygge videre med spillerne vi allerede har, sier Hustad.

Noen henvendelser vil likevel bli gjort. Til hvem vil ikke Hustad røpe.

– Vi har fått et godt renommé, og vi vil sjekke om det kan føre til at noen ønsker seg til oss. Terrenget sonderes, men vi har ikke gjort henvendelser ennå, sier Hustad.