– Stilte opp for å ha det artig og for å bli kjent med likesinnede. Så tok konkurranseinstinktet over

sport

I manges øyne er triatleten favoritt til å vinne den første sesongen av nettserien Først og Fremst på ht.no.

Torsdag kveld publiseres den femte episoden. Den inneholder både semifinale og finale.

– Det er kanskje ikke så rart om jeg har et favorittstempel blant seerne med tanke på de seks seirene av åtte mulige hittil. Slik kan ikke jeg tenke. Om jeg stiller til start i Først og Fremst, eller i triatlon, er det viktig å ta en konkurranse om gangen, samt klare å nullstille fra gang til gang, sier Johnsen.

– Alle vil til finale

Hun takket ja til å være deltaker i første sesong uten å vite hva hun gikk til. Johnsen kom inn i konkurransen med senkede skuldre, og hadde egentlig ingen plan om å yte 100 prosent. Faktisk hadde hun blitt rådet til å holde litt igjen av sin personlige trener.

– Jeg så fram til å være en av seks konkurransemennesker, som skulle ha det artig sammen og få utfordre oss på nye ting. Det skulle bli fine dager til å bli kjent med likesinnede.

– For all del; vi hadde det gøy sammen, både på og utenfor konkurransene, men instinktet tok over fullstendig. Det er ingen tvil om at jeg satset på å komme lengst mulig. Jeg tror at alle sammen er drevet av et ønske om å vinne. Vi snakket om det før semifinalen: Alle ville til finale, sier Johnsen.

Fra semifinale til finale går bare de tre beste videre, og utøverne starter etter den såkalte Gunder-metoden i semifinalen. Poeng er regnet om til sekunder, slik som i kombinert, og Johnsen går ut først fordi hun leder etter innledende øvelser.

– Alt kan skje. Jeg tar ingenting for gitt når jeg konkurrerer. I idrett snur det fort, sier Johnsen.

Uforutsigbart

Hun leder og har et forsprang på 19,5 sekunder til Magnus Vesterheim i semifinalen. Johnsen tror ikke det er tilfeldig av de to yngste av de fortsatt aktive utøverne har et forsprang.

– Magnus og jeg trener flere timer daglig, og da er det naturlig at vi har stilt sterkere i enkelte øvelser. Samtidig er det elementer av andre ting enn ren fysikk som slår inn og gjør øvelsene uforutsigbare. Ettersom vi ikke visste om øvelsene på forhånd, kunne ingen gjøre konkrete forberedelser. Variasjonen i utfordringene gjør også at konkurransene er åpne, sier Johnsen.

Det får de seks semifinalistene oppleve i den femte episoden. Også i finalen blir de tre som går videre satt på en prøve utenom det vanlige.

Hvem som blir finalister, og hvem som den første vinneren Først og Fremst, kan du se på ht.no fra klokka 20.00 torsdag kveld.

Her kan du se tidligere episoder:

Først og Fremst Episode 2: Deltakerne tester balansen En av deltakerne er best i klorvann. Enn annen er best på snø.

Først og Fremst Episode 3: Presisjon og blodsmak Deltakerne får testet ut styrken og skyteferdighetene sine på isbadestranda på Evenskjer.