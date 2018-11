Har knekt koden

sport

Han er imponert over hva Arctic Race of Norway betyr for den nordlige landsdelen.

- Gutta bak har vist vei for mange i Nord. Jeg er sikker på at dette arrangementet vil bane vei for flere store arrangement, og ikke minst har disse gutta vært viktige inspiratorer i forbindelse med Narviks Vm-søknad. De har rett og slett knekt koden og vil gjøre at flere tør gå i gang å få realisert de største ideene. Nord-Norge kommer til å få en helt annen bevissthet hos folk utenfor landsdelen, mener han.

God kompetanse

Sykkelpresidenten mener at Arctic Race of Norway har bevist at det finnes mye god og riktig kompetanse også i nord.

- Det er så viktig at folk, også utenfor landsdelen, skjønner at det finnes dyktige folk også her. Men det kreves hard jobbing fra mange miljø i Nord. På denne måten tilegner man seg viktig spisskompetanse som kan brukes på tvers av fagfelt og på forskjellige arena, sier han.

Sørnes ble valgt for vel et halvt år siden, og har gått i gang med tidenes ryddejobb etter sykkel Vm-i Bergen. Det har vært mange kritiske røster i Sør etter at Arctic Race og Norway kom inn på statsbudsjettet.

– Jeg har oppfordret det øvrige sykkelmiljøet til å jobbe for å øke potten og ikke slåss om midlene til dette rittet. Det kan virke som de har lykkes. De to store sykkelrittene i Sør slås sammen og lederne var nylig på Stortinget og fikk positive tilbakemeldinger om at sykkelnorge kan få mer midler.

Stor interesse

– Det er stor sykkelinteresse og den må vi jobbe for å utvikle, sier han.

Arctic Race of Norway er et så spesielt ritt at Sørnes mener rittets framtid ikke avhenger om de største sykkelstjernene stiller til start.

– Rittet vil få et langt liv selv uten de største stjernene, men det er ingen hemmelighet at de store stjerne sørger for mer interesse og mer oppmerksomhet. Det viktigste for arrangørene er å klare å utvikle rittet på en slik måte at alle stedene som får besøk merker positive ringvirkninger i etter tid, sier han.