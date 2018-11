Arbeidsgruppe peker på Narvik som mulig VM-arrangør i alpint

sport

Ei arbeidsgruppe la fram sin innstilling på Ullevaal stadion klokka 18.10 mandag ettermiddag. Det sto mellom Narvik og Hafjell/Kvitfjell.

Saken skal besluttes av styret i Norges Skiforbund mandag 19. november, og skal også innom skitinget før forbundet kan igangsette forhandlinger med det valgte stedet. Deretter kan arbeidet videreføres med en endelig søknad, som skal sendes til det internasjonale skiforbundet.

X-faktor

Arbeidsgruppas leder, og arrangementssjef i skiforbundet, Terje Lund, gikk gjennom 17 av de 18 punktene, som utgjorde grunnlaget for innstillingen. Den viste at søkerstedene omtrent kom likt ut. Narvik har en fordel i at alt skal arrangeres samme sted, mens ulempen er investeringskostnadene. Ulempen til Hafjell/Kvitfjell er blant annet to arenaer i stedet for en, og mer logistikk enn behovet for tilsvarende i Narvik.

- Vi mener Narvik er best egnet til å bringe et VM til Norge, sier Lund.

Lund poengterte i forbindelse med overrekkelsen av rapporten at Norge må by på noe ekstra for å nå fram, og den x-faktoren har Narvik med fjellet som stuper ned i havet og vil utgjøre en forskjell for tv-sendinger.

- Fjell og sjø er ikke tidligere vist i internasjonalt mesterskap, sa Lund.

Skipresident Erik Røste mottok rapporten.

- Vi har ei uke på å lese oss opp til vi skal møtes på Gardermoen om en uke om hvem vi skal gå i forhandlinger med for å bli søkerby en gang i fremtiden. Vi har ikke hatt et VM i alpint i Norge tidligere. Med arbeidet som er lagt ned, er muligheten større enn noen gang, sier Røste.

Fornøyd og tilbakeholden

Trolig vil en søknad rette seg mot 2027 ettersom Norge og Trondheim søker om VM i nordiske grener i 2025.

Erik Plener er daglig leder i Alpin-VM 2025 AS, som står bak Narviks søknad. Han uttalte allerede før mandagens presentasjon at troen var stor på å få arbeidsutvalgets tillit.

- Det er artig for oss å se at vi har bestått den faglige vurderingen, og jeg må berømme skiforbundets arbeidsgruppe for arbeidet den har lagt ned, sier Plener til nrk.no.

Han tør ikke slippe jubelen løs ennå.

- Vi kan kanskje juble om skistyrets beslutningen faller på oss neste mandag. I dag er vi tilbakeholden. Dette er bare de første 50 meterne av et maraton hvis vi til slutt skal bli valgt, sier Plener til NRK.

Toppalpinist Leif Kristian Haugen støtter Narviks kandidatur selv om han har langt større tilhørighet til Hafjell og Kvitfjell.

- Vi kan ikke ta seieren på forskudd. Skistyret skal behandle saken. Først mandag i neste uke kan vi eventuelt slippe ned skuldrene, sier Haugen til NRK.

Hafjell/Kvitfjell har ikke gitt opp, og varsler at den kommende uka skal brukes godt for å få skistyret over på deres side. Blant annet stilles det spørsmål med ekspertuttalelsene knyttet til vær, klima og økonomi knyttet til Narviks søknad.

Sollifjellet Alpinsenter i Harstad er for øvrig tiltenkt å være en treningsarena hvis Narvik får VM en gang i fremtiden.