Mediepartner avslører: Her kommer Arctic Race i 2019

Mediehuset i Tromsø er offisiell mediepartner til Arctic Race of Norway, og det er all grunn til å feste lit til avsløringen. Også tidligere har Nordlys røpet ruta før det offisielle slippet, og har truffet 100 prosent.

Denne gang skriver nettavisen at 2019-utgaven kommer til å gå i Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Avslutningen skal finne sted i Narvik, som også hadde finalen i 2015, samt var vertsby for målgang på første etappe i 2017.

Bare for noen få dager siden ble det spekulert i at finalen vil finne sted i Hadsel med målgang på Storheia, 504 meter over havet.

I stedet blir det Narvik, ifølge Nordlys. Avisen skriver at det vil bli gjort en kobling til Narvik som norsk VM-kandidat for mesterskapet i 2025. En rekke skipersonligheter kommer til å bli invitert til Narvik for å kaste glans over arrangementet på finaledagen av Arctic Race of Norway.

Daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal, er også styremedlem i Alpin Vm 2025 AS.

Arctic Race of Norway har flyttet etappepresentasjonen, som normalt har funnet sted i forbindelse med Nord i Sør-konferansen i Oslo i januar. Denne gang skal seansen foregår under konferansen Agenda Nord-Norge i Svolvær tirsdag.