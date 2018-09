Vant turnering i gatebasketball

sport

Turneringen ble spilt i Tromsø, og hadde godt med deltakerlag. De utkjempet sine dueller på torget ved Nerstranda Kjøpesenter i Tromsø lørdag 1.september. Turneringen var et arrangement som Tromsø Storm sto bak, og hvor gatebasketballen skulle vises fram for et større publikum.

– Vi er veldig godt fornøyd. Her var det stort oppmøte og mange deltakere, sier dommer og styremedlem i Region Nord, Simen Samuelsen.

Han var også imponert over nivået til trekløveret fra Harstad.

– Det viser også at det gror i Harstad også. Så hadde det også vært morsomt å klare å arrangere ei liknende turnering i Harstad, sier Samuelsen