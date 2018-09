Gave fra storebror i Narvik

sport

Harstad Hockeyklubb knytter stadig nærmere kontakter med sine mer erfarne ishockeybrødre i Narvik. Da de var på trenerkurs hos sine kolleger i Narvik, fikk de med seg en stor mengde med utstyr hjem til Harstad.

– Det er fantastisk at de store er med på å hjelpe de små. Vi er evig takknemlige for gaven og for samarbeidet, sier leder i Harstad Hockeyklubb, Ludvig Forthun (bildet).

Seks nye fra hockeyklubben gjennomførte trenerkurset under helga i Narvik.

– Som klubb tilegner vi oss et stadig høyere kunnskapsnivå, sier Forthun.