sport

Under mesterskapet, som i år arrangeres i Overhalla, var det han som sto mest fram av de lokale utøverne innenfor hekk. Fredag løp han inn til en solid bronsemedalje på 300 meter hekk. Lørdag var det igjen duket for edelt metall da han løp inn til 14.40 på sprintøvelsen 100 meter hekk.

– To bronsemedaljer på ei helg var langt mer en hva jeg hadde trodd på forhånd, sier en storfornøyd Sheath etter å ha hentet hjem sine første to UM-medaljer i karrieren.

Han sier følgende om hekkeøvelsene:

– Det aller mest gledelige er tidene. Jeg følte at jeg fikk full klaff begge dagene. Dette motiverer til videre satsing. Målet er nye medaljer til neste år, sier Sheath.

Gullvinner

Emma Strand var den eneste utøveren som fikk med seg gullmedalje hjem fra Ungdomsmesterskapet. Men så lenge kappgjengeren fra Kvæfjord var alene i sin klasse da hun gjennomførte 2000 meter kappgang.

– Det er selvfølgelig spesielt, men for meg handler det om å slå de andre kappgjengerne, sier Strand som ble nummer tre av sju om alle kappgjengerne regnes inn.

Selv om konkurransen i klassen uteble, viste kappgjengeren fram en prestasjon som viser at hun er på full fart opp og fram.

– Jeg er veldig godt fornøyd med løpet i dag. Med tida 10.18.11 ble det en forbedring av min personlige rekord med 48 sekunder. Pers var hele tida målet, sier hun om lørdagens løp i Overhalla.

Nå er målet fremover å kapre en medalje i junior- eller senior-NM i framtida.

Første 200-meter

For Iver Koppen ble helga en god fortsettelse fra fredagens bronseløp på 100 meter. Likevel var det knyttet en god del spenning til årets første 200 meter for Koppens del.

– Jeg løp inn til andreplass i mitt forsøksheat på tida 22.81. Så tok jeg meg videre fra semifinalen, og leverer en finale som jeg er godt fornøyd med. Finaleløpet i dag er også et greit løp. jeg opplever at det fungerer langt bedre i dag enn i går, sier Koppen om finaleløpet på 200 meter.

For sprinteren ble dette årets siste løp, og starter etter hvert med forberedelser til vintersesongen.

Før mesterskapet var over sørget også stafettlaget på 1000 meter stafett for å vise solide takter. Johan Wadswoth løp 100 meteren, Simon Aune Johansen sørget for de neste 200, Tobias Johansen løp 300 meteren, mens Robert Sheath sørget for å løpe sjarmøretappen på 400 meter som avsluttet stafetten. Her sørget Sheath for å løpe laget inn til sølvplass.Dermed ble en gull- en sølv og tre bronsemedaljer medaljebeholdningen til IK Hind.