Reduserte faren for å rykke opp

sport

Fotballaget Grytøy kunne tatt et nytt steg mot opprykksplass i 5.-divisjon med seier i onsdagens bortekamp mot Beisfjord. Full pott ville gitt andreplass på tabellen bak Mjølner 3, som ikke kan rykke opp til 4.-divisjon.

Grytøy har vært formlaget i kretsavdelingen for lag i Ofoten og Sør-Troms, og sto med seks strake seirer bør turen til Beisfjord. Der stoppet rekka med gevinster, og Grytøy gikk på en ordentlig smell og røk 1-6.

Oppmann Ole-Johan Rasmussen fant trøst i resultatet da han oppdaterte lagets følgere på sosiale medier:

- Det er viktig å kvalitetssikre målsetting før sesongen i løpet av kampene. Således er målsetting om ikke å rykke opp bedret etter dagens resultat, skrev Rasmussen i kamptråden på klubbens offisielle facebookside da dommeren blåste for kampslutt.

Grytøy har over tid bestått av godt voksne, noen vil kanskje si avdankede spillere, som fortsatt holder på med fotball fordi det er gøy. Spill i 5.-divisjon passer for de fleste av dem utmerket på grunn av korte reiseavstander og mulighet for å prestere uten å måtte trene altfor ofte.

Med unntak av 2011-sesongen, da laget spilte i 4.-divisjon etter opprykket høsten i forveien, har Grytøy i nyere tid alltid spilt på laveste nivå siden comebacket i 2005.

I onsdagens kamp skåret for øvrig Jakob Kulseng-Hansen for Grytøy på målgivende fra spillende trener Lars Hammer. Grytøy er på tredjeplass, poenget bak HIL 3 og fire poeng bak serieleder Mjølner 3, når seks serierunder gjenstår.