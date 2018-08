Tok poeng fra topplag

sport

Tirsdag kveld spilte Ibestad hjemmekamp mot Hardhaus, som jager opprykk fra 5.-divisjon til 4.-divisjon.

Etter 7-0-seieren over Skånland 2 i forrige serierunde er selvtilliten stigende for Ibestad, som er tilbake i seriespill for senior etter 11 års fravær.

Kampen endte 2-2. Andreas Jenssen, som sto bak to skåringer og fire målgivende for en uke siden, sendte vertene i 1-0-ledellse. Hardhaus snudde til 1-2, men Stian Andre Johansen sørget for utligning til 2-2. Johansen er en av forsterkningene Ibestad har fått i sommer, og den hjemvendte fotballsønn spilte så sent som i fjor fotball på allnorsk nivå i 3.-divisjon for Salangen.

- Ibestad dominerte andre omgang og burde avgjort. Mange gode sjanser i andre omgang, men ballen ville ikke inn på slutten, rapporterer Ibestads Vegar Johnsen.

- Ibestad ble hemmet litt av Hardhaus' mange taklinger. De var ofte for sene og fikk mange avbrudd i spillet. Ibestad kan være stolt av innsatsen, og ser frem mot resten av høstsesongen, melder Johnsen.

I andre kamper i tirsdagens 5.-divisjonsrunde vant serieleder Mjølner 3 over Skånland 2, og narvikingene topper tabellen med et forsprang på tre poeng til HIL 3, som slo Liland. Grytøy har mulighet til å klatre til andreplass, poenget bak Mjølner 3, med seier over Beisfjord onsdag kveld.