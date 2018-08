Medkila IL må ta ansvar

sport

Sørensen er en 17 år ung fotballspiller, som uforskyldt er i ferd med å få svertet sitt navn og renomme. Han er utvist og beskyldt av dommer Veronika Fjeldvær i samråd av assistentdommer Kurt-Ivar Nordstrøm for å ha kalt førstnevnte «jævla fittedommer».

Det har han ikke gjort, ifølge begge klubber.

Utvisningen kom på overtid i 4.-divisjonskampen mellom Skånland og Medkila lørdag - for øvrig et tett og tøft toppoppgjør.

Utvist spiller frikjennes for dommerhets av begge klubbene – Dommeren var aldri i siktet for noen kjønnsnedsettende kommentar. Det var derimot jeg.

Derimot har en hittil ikke navngitt Medkila-spiller ropt «kom deg opp, jævla fitte» til SOIFs Vegard Norberg, som ble liggende nede på overtid da Medkila stresset for å utligne.

Medkila-trener Thomas Bergland vet hvem som ropte. Han har også tatt saken opp direkte med spilleren. Likeså har han muntlig varslet dommertrioen om at motspiller Sørensen er uskyldig. Sistnevnte bekreftes av dommer Fjeldvær, som like fullt står for det røde kortet.

Dette er likevel ikke godt nok – verken av Medkila IL eller av dommertrioen.

Medkila IL må sporenstreks melde seg på kretskontoret for å legge fram sannheten. Om så må lagets egen spiller trekkes med og bekjenne sine synder, og eventuelt ta sin straff. For det er uansett ikke greit om utsagnet var «jævla fittedommer» om dommeren eller «kom deg opp, jævla fitte» om en motspiller. Det bør bestraffes både med rødt kort og karantene.

Ga rødt kort- trakk det tilbake, ga nytt til feil mann: Sjeldent overtidsdrama Det som skjedde tre minutter på overtid i oppgjøret mellom Skånland og Medkila, er sjelden kost på en fotballbane.

Dernest har, dessverre, ikke dommertrioen en god sak. Dessverre fordi slike utsagn, uansett hvilket av dem det var, bør slås ned på.

Dommer Fjeldvær hørte noe, men vet ikke hvem som har sagt det hun mener å ha oppfattet. «Utsagnet runget over hele stadion», hevder hun. Direktesendingen på ht.no fra kampen viste også at Fjeldvær snudde seg etter lyden fra tilropet. Fortsatt vet hun ikke hvem som sa noe – kun i hvilken retning lyden kom fra. Assistentdommer Raju Nadesalinga sendte henne i vei for å vise ut Medkilas målmann Karl Harald Bruun. Det røde kortet ble trukket tilbake etter protester. Deretter, på motsatt side av banen, ga assistentdommer Kurt-Ivar Nordstrøm henne råd om å vise ut SOIFs Adrian Sørensen, som sto i motsatt enda av banen enn der ropet kom fra.

Den ene dommeren vet ikke. Den ene assistenten peker på en syndebukk fra Medkila. Den andre assistenten peker på en spiller fra SOIF. Det holder ikke til å utestenge Adrian Sørensen fra fotballbanen.

Hvis ikke dommerne og fotballkretsen innser at her er rimelig tvil, må i alle fall Medkila IL sørge for å hjelpe Adrian Sørensen. Det fortjener en ung og fremadstormende spiller. Medkilas trener sier at de har fasiten på det som skjedde, og kan virkelig sette fair play ut i praksis ved å rydde opp. Det bør klubben gjøre så fort som mulig.