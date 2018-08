Norsk mester i trav

sport

Eilertsen vant norgesmesterskapet i trav for stallansatte. Mesterskapet fant sted i forbindelse med V75-løpene i Bergen lørdag.

Eilertsen tok sølv i fjor bak Louise Vebostad Trudvang fra Kvæfjord. Denne gang sto Eilertsen øverst på pallen.

- Utrolig gøy. En stor opplevelse, sier Eilertsen til ht.no på vei til bespisning og feiring av gullet lørdag kveld.

Per Vetle Kals og Adrian Solberg Akselsen fulgte på plassene bak Eilertsen. Sistnevnte er for øvrig samboer med Eilertsen, og dermed ble det nesten full klaff for paret.

Eilertsen la grunnlaget for triumfen ved å vinne mesterskapets andre løp. Hun fikk også en tredje- og fjerdeplass på sine fire starter.

Eilertsen er til daglig ansatt hos Lars Romtveit på Skoppum.

Vi oppdaterer saken!