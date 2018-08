Knepent tap for Medkila

sport

Medkila gikk dermed på et knepent tap i en veldig jevn match. Leknes scoret tidlig. Resten av oppgjøret ble et jag for utligning. Medkila kom til kort, og alle poengene ble med på bussen tilbake til Lofoten med gjestene.

Medkilas lag: Karl H. Bruun, Fredrik Jensen, Brian Ravna, Tobias Rottem, Lawdeekuu Tar-Noe, Mathias Reppen, Stian Reppen, Einar Moheim, Sivert Soltun, Peder Molund, Magnus Reppen. Benyttet: Abubakar Abubakar, Mats Storhaug, Emrik Schjeldrup

