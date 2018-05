Narvik får junior-VM i alpint

sport

På FIS-kongressen i Hellas ble det på selveste 17. mai avgjort at Narvik skal arrangere junior-VM i alpint i 2020.

Arrangementet skal gå fra 5. til 15. mars - og samler 300 unge skiløpere fra rundt 50 nasjoner.Når Norges VM-søknad for alpint-VM mest sannsynlig blir utsatt fra 2025 til 2027 betyr dette at Narvik får en mulighet til å vise frem både sin arrangør-kompetanse og sine spektakulære omgivelser for hele ski-verden før det avgjøres hvor VM skal arrangeres i 2027.

- Vi tror vi blir nasjonale søkere. Da blir det i så fall ekstremt viktig når vi skal vise at vi er en verdig senior-VM-arrangør, at vi kan levere et spektakulært junior-VM. Det kan være et gullkort i den internasjonale kampen, sier Erik Plener - daglig leder for alpin-VM i 2025.

– Narvik har en fantastisk arena og lange tradisjoner i alpint. Det satses tungt innen alpint i Narvik. For norske junioralpinister er dette en fantastisk mulighet til å få kjøre VM på hjemmebane, sier alpinsjef i Norges Skiforbund, Claus Johan Ryste.

Normalt stiller en rekke verdenscup-kjørere for å kjempe om den gjeve VM-tittelen for de under 21 år. Aksel Lund Svindal, Kjetil Andre Aamodt, Lasse Kjus og Henrik Kristoffersen er alle alpinister som tidligere har vunnet VM-gull i juniorklassen.

– Det at man har fått tildelt junior-VM viser at Narvik har blitt lagt merke til. Dette er en viktig milepæl for Narvik, som må verdsettes. Her dreier det seg om et kjempestort arrangement. Gjør man de riktige tingene, så har man tro på at man vil levere et solid arrangement, sier Knut-Eirik Dybdal, som har vært sentral i søknadsutviklingen for et senior-VM i Narvik i 2025.

– Nå håper man at harstadfolk bidrar til at dette blir det beste juniormesterskapet noensinne, sier Dybdal.