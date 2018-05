Fotball på ht.no denne uka

sport

Torsdag overføres to 4.-divisjonsoppgjør, mens hele 3.-divisjonsrunden med blant annet Skarp-HIL sendes lørdag og søndag. Vi byr også på 1.-divisjon for kvinner og 4.-divisjon for menn i løpet av helga.

Lenker aktiveres så snart kampene er ferdig oppsatt.

Her er vårt sendeskjema:

Torsdag 14.00 Morild-Grovfjord/HIL 2 (4.-divisjon)

Torsdag 15.00 Stålkam-Skjervøy (3.-divisjon)

Lørdag 14.00 Landsås-Svolvær (4.-divisjon)

Lørdag 14.00 Lofoten-Ballstad (4.-divisjon)

Lørdag 14.00 Senja-Fløya (3.-divisjon)

Lørdag 16.00 Skarp-Harstad (3.-divisjon)

Lørdag 16.00 Korsvoll-Grei (3.-divisjon)

Lørdag 16.00 Andenes-Mjølner 2 (4.-divisjon)

Lørdag 16.00 Finnsnes-Junkeren (3.-divisjon)

Søndag 15.00 Medkila-Nanset (1.-divisjon kvinner)

Søndag 15.00 Lyn-Sortland (3.-divisjon)

Søndag 16.00 Frigg-Melbo (3.-divisjon)