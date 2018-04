Vant for fjerde gang

sport

Kvæfjord-jenta som representerer Tromsø Løpeklubb, var klar på at det ikke bare var å stikke ned til Tyskland for å hente hjem en seier.

– Mange har spurt meg om jeg gikk for seier og om jeg trodde at det ble utfallet i år. Men det er ikke bare å abonnere på slikt. Derfor hadde jeg fokus på å gjøre noe med det som jeg kan få gjort noe med, nemlig meg selv, sier Aders.

Ny bestenotering

I behagelige temperaturforhold sørget Aders for å vise seg fra sin beste side.

– Jeg må si at det føltes bra. Her la jeg av gårde i et hardt tempo og syntes at det gikk godt unna. På slutten fikk jeg det tøft, som forventet. Men da jeg kom i mål, viste det seg at jeg hadde satt ny personlig bestenotering for løpet, sier Aders om det sydtyske løpet som er i overkant av 30 kilometer i løpslengde.

Dette er et løp med mange deltakere som er stort denne delen av Tyskland. Det er mye publikum langs løypa, og alltid stor stas å delta under, sier Aders.

Nytt fokus

Dette lover godt for sesongen som såvidt har begynt for løperne. Og for Aders sin del er det snakk om å vri om fokuset fra i fjor til i år.

– I fjor prioriterte jeg mange av de internasjonale vertikalløpene. Det blir ikke prioritert i år, sier Aders, og utdyper sin beslutning.

– Selv om jeg elsker denne formen for løp, skjer de stort sett alltid på veldig små plasser. Det gjør også sitt til at reisene til disse plassene blir av det dyre slaget. Samtidig har jeg nå begynt å jobbe som lærer i Tromsø. Da er det liten tid til å vase oppi fjellet på treningsturer på dagtid, sier Aders.

Maraton-mål

Nå er det derimot langløp på asfalt som får Aders fokus i tida framover.

– I år er vi en stor gjeng fra Tromsø Løpeklubb som skal delta under årets utgave av Berlin Maraton i midten av september. Men siden maratonløp er såpass belastende på kroppen, blir oppkjøringen å løpe en del tikilometere og halvmaratonløp i tida framover.

Dette er også trening som Aders lettere får gjennomført i hverdagen.

– Jeg får trent bra ved å løpe til og fra jobb. Samtidig er en del av bøygen også å holde seg skade- og sykdomsfri, mener Aders.

Til helga skal hun derimot matches på en langt kortere distanse.

– Jeg skal en tur hjem, og ser derfor muligheten til å delta under Hålogalandsstafetten i sentrum. Men etappene er ikke over min idealdistanse, humrer Aders.