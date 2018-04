Fotballkampen varte i bare tre minutter og 29 sekunder

sport

Ludvigsen er trener for 4.-divisjonslaget Express, som onsdag kveld spilte en fotballkamp som varte i cirka tre og et halvt minutt. Fevik-laget trengte heller ikke mer tid på å skåre målet, som definitivt sikret seieren.

Men det sto allerede 3-2 i lagets favør før kampen startet.

Forvirret?

Ikke så rart. Historien startet for to og en halv uke siden, 9. april. Express spilte mot Våg fra Kristiansand på bortebane. Ludvigsen så sitt lag lede 3-2 da ordinær tid var over, men dommeren hadde lagt til fem minutter.

Da kampuret viste 91.31 ble det plutselig mørkt. Flomlyset slo seg av, og var ikke mulig å få på igjen.

Dermed gjensto tre minutter og 29 sekunder av tilleggstiden. Mens Roy Ludvigsen og Express mente at det ikke spilte noen stor rolle, så motstander Våg ting annerledes og krevde å få fullføre kampen. Fotballkretsen sa seg enig.

Lagene måtte stille opp på nytt, og onsdag kveld ble de siste 109 sekundene spilt.

Våg hadde kanskje sett for seg at Express skulle "parkere bussen" for å berge ettmålsseieren, men ble fullstendig overrumplet da Roy Ludvigsens menn stormet i angrep, skåret og fastsatte resultatet til 4-2. Det kunne fort blitt 5-2 også etter spill og sjanser i det som trolig er en av verdens korteste fotballkamper.

– Fantastisk. Deilig. Velfortjent, uttalte Ludvigsen etter oppgjøret.

Han hadde i ukene og dagene før kampen var meget kritisk til avgjørelse om at de siste sekundene måtte gjennomføres.

– Nå har vi vel sagt nok om det både på inn- og utpust. Kretsen har bestemt at vi skal spille disse tre minuttene og da har vi fokus på det, sa Express-trener Ludvigsen før kampstart til NRK.

Den korte fotballkampen kan du se i sin helhet ved å klikke deg inn på NRKs reportasje. Den finner du her!