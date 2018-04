Ett mål skilte lagene i opprykkskampen

sport

Både Melhus/Gimse og Harstad var nødt til å vinne kvalifiseringen til 2.-divisjonens siste oppgjør søndag for å kunne rykke opp. I en kamp hvor det var vinn eller forsvinn for begge lagene var det Melhus/Gimse som til slutt vant 28-27 over Harstad.

Etter en halvspilt omgang var det Melhus/Gimse som lå an til å stikke av med seieren. 16-12 var resultatet da lagene gikk inn til pause.

De første minuttene av kampen var preget av flere tålmodige angrep begge veier. Begge lagene hadde god kontroll defensivt, men Melhus-Gimse var betydelig mer klinisk foran mål. I tillegg utnyttet de hvitkledde kontringsrommene betydelig bedre. De første minuttene var preget av flere tekniske feil fra Harstads side.

Med hurtige løp og kryssløp i angrep hadde Harstad store problemer med å håndtere hjemmelagets angrep. Da Harstad tok timeout etter 20 spilte minutter ledet Melhus/Gimse 12-7.

Selv om Melhus/Gimse så ut til å fungere bedre taktisk og bedre samspilt, kom Harstad seg etter timeouten. To raske mål fikk Harstad inn i kampen igjen, men de grønnkledde klarte ikke å holde oppe nivået.

Gode enkeltprestasjoner fra Harstads rutinerte spillere holdt de grønnkledde med i kampen. Harde langskudd og driblinger forbi flere spillere kom gjentatte ganger i kampen, men lagspillet var ikke godt nok når 2.-divisjon er målet.

Etter å ha hentet seg inn i kampen, stakk Melhus/Glimse fra de siste minuttene. Med en firemålsledelse til pause var én ting tydelig: Harstad måtte løfte seg betydelig i andre omgang hvis de skulle ha håp om å spille i 2.-divisjon neste sesong.

Flere gode redninger fra Marthe Røistad, som for øvrig tidlig i andre omgang ble byttet ut med målvakt Emilie Bakklund, gav Harstad muligheten til å hente inn ledelsen i andre omgang. Harstad var betydelig bedre i andre omgang, og spesielt i de siste minuttene så det ut til at Harstad faktisk kunne ta seieren. Melhus/Glimse ledet med ett mål da det var ett minutt igjen og kampen, og da var spenningen til å ta og føle på.

Skuffede Harstad-spillere klarte likevel ikke å snu kampen i sluttminuttene, og det blir nok en lang tur hjem igjen med vitenhet om at 3.-divisjon venter til neste år.