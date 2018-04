180 mil i bil for galopp

sport

Eier Trude L. Mathisen tok med blant andre søster og kusk Tina Lagesen til Sverige for å starte Mo Stjerna i Umeå langfredag.

Om selve turen, som er 90 mil én vei, var sosial og fin for harstadværingene, ble det sportslige utbyttet magert. Eier Mathisen melder at hest og galoppsko blir værende i Harstad for å starte lokalt i tiden fremover.

– Litt kjedelig når man har reist langt at Mo Stjerna bestemmer seg for to heftige runder i galopp, men alt i alt har vi hatt en veldig fin tur, rapporterer Mathisen fra Umeåker.

Å. Gnisten, eid av Eirin A. Stenmark og Einar Johansen på Borkenes, var også med på turen. Også her var Lagesen kusk, og her ble det renere trav. Å. Gnisten kjørte inn til tredjeplass og 10.610 premiekroner.

Påsken ble bra for kvæfjerdingen Louise Trudvang Vebostad, som påskeaften vant et montéløp på Klosterskogen og kjørte inn 20.000 kroner med L.A.’s Mr. Brown. Hun vant også et løp på Momarken skjærtorsdag.

Josefine Eilertsen fra Harstad kusket Enjoythespirit S.C. til seier i et løp for stallansatte på Bjerke dagen i forveien.