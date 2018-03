Tester engelsk kantspiller

sport

Engelskmannen har trent tre økter med HIL, én fredag og to lørdag. Søndag skal han få vise seg fram i HILs treningskamp mot 3.-divisjonskollega Fløya i Bardufoss storhall.

Sportslig leder Dag-Jøran Olsen opplyser at Olaoye er satt i kontakt med HIL via Brage/Trondenes-trener Frank Aspelund.

- Olaoye er kommet hit for egen regning, og skal få en fair sjanse til å overbevise oss. Så får vi se hva han står for. Kampen søndag vil nok gi et tydelig svar, sier Olsen.

HIL er først og fremst interessert dersom 19-åringen fremstår som en forsterkning av førsteelleveren. Det skal uansett ikke være aktuelt å tilby spilleren en proffkontrakt. Unggutten må være villig til å ta seg en jobb utenfor fotballbanen for å kunne livnære seg i Harstad, etter det Harstad Tidende erfarer.

Olaoye er i utgangspunktet en kantspiller, som kan brukes på begge sidene. Han omtaler seg selv om driblesterk og rask spiller med teft og avslutteregenskaper. Han har de siste årene spilt for juniorlaget til Dagenham & Redbridge.