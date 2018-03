Kampen ble avgjort i de siste spilleminuttene

sport

Det var Harstad IL som vant kampen etter å ha avgjort kampen helt på tampen.

Grand Bodøs Jonas Rosten sendte hjemmelaget i ledelsen etter 42 minutter, men Samuli Laitila sørget for at Harstad ikke lå under til pause. Unggutten skåret på et frispark i overtiden av første omgang.

Det så lenge ut til at det skulle bli 1-1 i Nordlandshallen, men i det 89. spilleminuttet fikk Harstad straffe. Nikica Kosutic plasserte ballen iskaldt i mål. Kort tid etterpå punkterte Kristian Ellefsen kampen med å øke ledelsen.

