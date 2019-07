Melbo-Harstad må spilles på «nøytral» bane. Rønning kritisk til HIL: – Ikke fair play av dem

pluss

– Jeg synes ikke noe om det i det hele tatt. Vi var på tilbudssiden og flyttet vårkampen til 16. mai slik at de kunne lage folkefest og Dag Jøran Olsen sa da at de skulle være velvillige hvis vi hadde behov. Nå hadde vi et uforutsett behov på grunn av kunstgresset, men de har ikke på noen måte vært villige til å flytte kampen slik at vi får spille på hjemmebane på Havfisk Stadion. Det er foreslått flere ulike datoer fra Melbo IL og NFF har godkjent disse datoene, men når Harstad nekter, kan ikke vi gjøre noe.

Uttalelsen kommer fra MIL-trener Thomas Rønning etter at kampen mellom MIL og Harstad altså måtte flyttes fra lørdag 3. august. Årsaken er at det nye kunstgresset på Havfisk stadion ikke blir ferdig lagt. MIL prøvde først å be HIL om å få flyttet kampen til en av flere datoer etter kommende helg, slik at kampen kunne spilles på deres hjemmebane. Det ville ikke HIL, og kampen vil derfor bli spilt i Blåbyhallen søndag 4. august.