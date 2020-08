11:59

Flytter MS «Roald Amundsen»

Hurtigruteskipet «MS Roald Amundsen», som ankom Prostneset fredag flyttes til havnen i Breivika. Det bekrefter Øystein Knoph, PR-sjef i Hurtigruten.

– Vi kommer til å flytte «MS Roald Amundsen». På grunn av situasjonen som har oppstått så har vi bestemt å være i Tromsø en periode. Da er det naturlig å overlate kaiplassen midt i Tromsø slik at Tromsø Havn kan disponere det, sier Knoph.

Det er foreløpig uklart når skipet blir flyttet.

Fredag ble det påvist koronasmitte på «MS Roald Amundsen». Nyheten kom ut etter at passasjerene hadde forlatt skipet. Tjeldsund og Harstad er blant kommunene som er berørt av smitteutbruddet på hurtigruteskipet MS "Roald Amundsen".

To personer fra Tjeldsund er satt i karantene og skal testes mandag, mens kommuneoverlege Jonas Holte i Harstad kunne bekrefte overfor Harstad Tidende lørdag kveld at Harstad er berørt, men han ville ikke gå ut med eksakte tall, ut over at det ikke er mange. Disse er satt i karantene, og siden det ikke blir gjennomført tester i helgene, blir det testing rett over helgen.