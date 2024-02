Vegtrafikksentralen region nord opplyser klokken 16.22 onsdag at alle avganger i sambandet Refsnes–Flesnes er innstilt ut dagen. Årsaken er tekniske problemer.

Tidligere onsdag skrev Harstad Tidende at en reserveferge var på vei fra Bodø for å overta etter MF «Hålogaland». Reidar Waage, som er driftssjef i sambandet, opplyste at denne fergen skulle ta opp fergeruten i 13–14 tiden.

Mandag kveld ble også alle avganger kansellert i sambandet Refsnes–Flesnes. Tirsdag og onsdag fortsatte kanselleringene.

Feilen ligger i manøvreringsanlegget.

– Våre instrukser sier at vi skal ikke utsette vårt mannskap og passasjerer for unødvendig fare, og dermed ble ferga liggende til kai, sa Waage tidligere onsdag.