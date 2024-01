I desember ble det kjent at «Paradise Hotel» er tilbake, etter at Viaplay ikke var fornøyd med seertallene til nye «Paradise».

Programledere Triana Iglesias og Andreas «TIX» Haukeland leder den nye sesongen sammen.

– Gode, gamle «Pærra» er tilbake med alt det som hører til. Klisjeen er jo å si at det blir romanser, intriger, humor og «gnag», men la oss kalle en spade for en spade: Det blir ligging, sa Haukeland i desember.

«Paradise Hotel» har premiere 22. januar på Viaplay, TV3 og Pluto TV.

Dette er starcasten:

Aurora Gude (31)

Fra Lier, og sjekker inn som singel.

Gude vant sesong 6, og var også å se i sesong 10. Har i tillegg deltatt i en rekke TV-programmer som «71 Grader Nord», «Farmen kjendis» og «Bloggerne».

Foto: Roy Darvik / Viaplay

Johannes Magnussen (27)

Fra Melbu, og sjekker inn som singel.

Magnussen var med i sesong 13. Har også vært med i «Ex on the Beach».

Foto: Roy Darvik / Viaplay

Mario Riera (25)

Fra Bergen, og sjekker inn som singel.

Riera er kjent fra sesong 11, og har også deltatt i «Ex on the Beach».

Foto: Roy Darvik / Viaplay

Maryann Noor (26)

Fra Harstad, og sjekker inn som singel.

Var med i sesong 15.

Foto: Roy Darvik / Viaplay

Ferdinand Rygh (27)

Fra Oslo, og sjekker inn som singel.

Var også med i sesong 15.

Foto: Roy Darvik / Viaplay

Amalie Lund (25)

Fra Tønsberg, og sjekker inn som singel.

Lund er for flere kjent gjennom «Farmen» I 2021.

Foto: Roy Darvik / Viaplay

Bendik Romeo (24)

Fra Trondheim, og sjekker inn som singel.

Foto: Roy Darvik / Viaplay

Lotte Reinholdtsen (21)

Fra Melbu, og sjekker inn som singel.

Foto: Roy Darvik / Viaplay

Helin Moe (22)

Fra Eidsvoll, og sjekker inn som singel.

Foto: Roy Darvik / Viaplay

Sondre Bøhler Skulbørstad (23)

Fra Fredrikstad, og sjekker inn som singel.

Foto: Roy Darvik / Viaplay

Dette er årets innsjekkere

Martine Sjøhaug (29)

Fra Drammen, og er i et forhold.

Er vinneren av «Paradise Hotel» sesong 7.

Foto: Roy Darvik / Viaplay

Erlend Storvig (27)

Fra Trondheim, og sjekker inn som singel.

Foto: Roy Darvik / Viaplay

Dina Cumurija (22)

Fra Kristiansand, og sjekker inn som singel.

Foto: Roy Darvik / Viaplay

Fannar Thor Heiduson (22)

Fra Island/Oslo, og sjekker inn som singel.

For mange kjent som «Fannar69» på TikTok.

Foto: Roy Darvik / Viaplay

Emelie Markusdotter (26)

Fra Sverige, og sjekker inn som singel.

Foto: Roy Darvik / Viaplay

Karl Weihe (23)

Fra Færøyene, og sjekker inn som singel.

Har vært med i danske «Ex on the Beach».

Foto: Roy Darvik / Viaplay

Naomi Oseki (24)

Fra Oslo, og er i et forhold. For mange et kjent ansikt på TikTok.