Hovedparolene er «Ja til Nord-Norgebanen» og «Heltid og likelønn nå».

– Vår kamp er heltid og likelønn. Det har vi kjempet for i alle år. Da mener jeg i alle år. Ennå er vi ikke der at alle har heltid og lik lønn for likt arbeid, sier Isaksen Hansen.

– Ja til Nord-Norgebanen har jeg snakket om i mange år også. Det vil trygge veiene våre ved at transport kan foregå på bane. Samtidig vil det gi bedre forbindelser mellom nord-sør og øst-vest.

– Ser ut til å få sol

Dagen starter med blomsternedlegging og flaggheising klokka 08. Toget går klokka 11 fra Torvet.

– Harstad skoles musikkorps går i front. Det er faktisk blitt en tradisjon, sier Isaksen Hansen, som har trua på at det blir en fin dag.

– Jeg tror den blir kjempefin. Vi ser ut til å få sol og fint vær i år. Det har vi egentlig fortjent.

LO-sekretær hovedtaler

Etter toget fortsetter arrangementet i Arena Nord-Norge. Hovedtaler er LO-sekretær Trude Tinnlund.

Appellanter er Eli Ann Mikkelsborg fra Amnesty, Helena V. Theodorsen fra Harstad SV, Norah Marielle Granås fra Natur og Ungdom, og Stine Nordnes fra Rødt Harstad.

I tillegg skal Norsk Folkehjelp snakke om sin innsamlingsaksjon.

– En viktig dag

Isaksen Hansen forteller at i fjor fylte de Arena Nord-Norge. Hun håper det samme skjer i år.

– 1. mai er en internasjonal kampdag som egentlig kommer fra USA på 1800-tallet. Det har sin årsak i at arbeiderne levde under fattige kår og hadde lite rettigheter. Det er det vi markerer i morgen – at vi har en kampdag hvor vi viser hva som er våre interesser og ønsker, sier hun og fortsetter:

– 1. mai er en viktig dag for arbeidstakere rundt om i verden.