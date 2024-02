HRS opplyser at de henger etter med tømming av matavfall og plastemballasje denne uken på Bergseng og Sama.

I tillegg kanselleres tømming av glass og metallemballasje fredag for samme området av samme grunn som forrige uke; sykefravær.

«Hei! Vi henger dessverre litt etter med tømming av matavfall og plastemballasje denne uken, og det ser per tidspunkt ikke ut til at vi klarer å tømme hos alle på riktig dag. Vi ber dere derfor pent om å la beholderne stå fremme til de er tømt. Takk for tålmodigheten», skriver HRS.