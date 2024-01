De siste ti årene har det vært en betydelig økning av kjønnssykdommen gonoré. Ifølge FHI regnes dette som et globalt folkehelseproblem.

I 2023 ble det meldt 2988 tilfeller av gonoré i Norge. Året før var det 1858.

– Dette er det høyeste antall smittede på nærmere 40 år. Dette er en alvorlig utvikling og vi er bekymret, sier Øyvind Nilsen ved Folkehelseinstiuttet (FHI).

Midt på 70-tallet var det rundt 15.000 gonoré-tilfeller i året.

Gonoré smitter gjennom seksuell kontakt mellom slimhimmer. Det kan smitte både i underlivet og hals.

Kvinner kan bli sterile

Den beste måten å unngå å bli smittet av denne sykdommen er ved å bruke kondom i møte med nye partnere, eller tilfeldige partnere.

Spesielt kvinner oppfordres til å være nøye med dette. Det er fordi bare halvparten av smittede kvinner får symptomer.

– Kvinner kan ha gonoré uten at de er klar over det, sier Nilsen ved FHI.

De aller fleste menn får symptomer kort tid etter at de er smittet. De blir sjelden alvorlig syke av gonoré.

Men kvinner kan i verste fall bli sterile hvis de ikke behandles tidlig nok. Vanlige symptomer for kvinner er uregelmessig blødning eller endret utfold.

Hos menn kan det svi når de tisser.

Vanskeligere å behandle

FHI er svært bekymret for økningen av gonoré. Både fordi smittede kan få alvorlige skader, men også fordi sykdommen blir vanskeligere å behandle.

– Gonoré behandles med antibiotika, men fordi bakterien har blitt økende resistent mot antibiotika fungerer ikke tabletter lenger, sier Nilsen ved FHI.

Derfor må sykdommen behandles med antibiotika via sprøyter.

Gonoré er en lang mer alvorlig kjønnssykdom, enn for eksempel klamydia. Foreløpig finnes det ikke tall på hvor mange som ble smittet med klamydia i fjor.

FHI er også bekymret for at fødende kvinner har sykdommen, nå som antall tilfeller øker betydelig. Gonoré kan smitte over på barnet under fødsel.

VG skrev først at antallet smittet med gonoré var rekordhøyt i 2023. Dette stemmer ikke. Det er det høyeste tallet på nærmere 40 år, og det høyeste som finnes i FHIs tilgjengelige oversikt.