Datoen for soldagen vil variere fra sted til sted, alt etter breddegrad og lokal geografi.

Men den offisielle soldagen for Harstad er 16. januar. Da kommer sola over horisonten for første gang etter mørketida, men på grunn av fjellene kan det hende man må smøre seg med litt mer tålmodighet før man får se den med det blotte øye.