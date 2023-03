Harstad Tidende brøt god presseskikk

Harstad Tidende ble felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) fordi avisen i en omtale av en rettssak publiserte personlige opplysninger som ikke var relevante for saken og som påførte mannen unødige belastninger. Avisen hadde heller ikke grunnlag for å slå fast at mannen var medeier av huset som brant.