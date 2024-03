– Jeg er ikke en av dem, sier Therese Olsen på spørsmål om hun er en av de fem som har fått tiltalen droppet.

– Jeg var med de 13 andre som ble hentet ut fra Olje- og energidepartementet, opplyser hun i ei tekstmelding.

Denne uka har hun og 17 andre Fosen-demonstranter møtt i retten, tiltalt for å ha nektet å vedta bøtene de fikk og for å beleire flere departement.

Da rettsdagen startet torsdag, åpnet aktor Stian Hermansen med å si at påtalemyndighetene frafaller tiltalen for fem tiltalte, ifølge VG.

Mens de fleste tiltalte risikerer seks dager fengsel, har de fem tiltalte møtt en lavere påstand fordi de har vært i glattcelle.

– Pågripelsene er et viktig element i å vurdere proporsjonaliteten i saken, sa Hermansen i retten ifølge VG.

Dagen før vitnet den ansvarlige politiadvokaten og politibetjenten for oppdraget. De to ga motstridende forklaringer om hvem som ga ordren om pågripelse.

– Det er tydelig at myndighetene ikke har hatt kontroll og oversikt når de valgte å tiltale aksjonistene. Fosenaksjonene har vært avgjørende for å skape fremgang i saken, og det er tydelig at politiets avgjørelse om å gripe inn i aksjonene våre ikke har vært gjennomtenkt, sier Marit Michelsen i en uttalelse ifølge VG.

Hun er en av de fem som har fått tiltalen mot seg frafalt.