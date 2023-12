Sogneprest Ingvild Kråkenes Moe forteller at dette skjer etter at samtlige menigheter har bitt kontaktet av barnefamilier som ønsker å gå å i kirka tidligere på dagen, slik at de har god tid før julemiddag og gaveåpning.

– Menighetsrådene har valgt å prøve dette i år, sier Kråkenes Moe.

Det er likevel god spredning i tidspunktene i byen, slik at flest mulig skal kunne finne et passende tidspunkt å gå i kirka denne dagen.

De opprinnelige tidspunktene var klokken 14.00 og 16.00 i Trondenes, klokken 15.00 i Harstad og klokken 14.00 og klokken 16.00 i Kanebogen.

Tidspunktene som nå gjelder:

Trondenes kirke: Klokken 12.00 og 14.00

Harstad kirke: Klokken 13.00

Kanebogen kirke: Klokken 15.00