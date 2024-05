Begrunnelsen for kjennelsen var det samme for begge foretak. «Manglende årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2022».

Fristdagen etter dekningsloven når det gjelder Nordic Rocks antas å være 15.03.2024. Fristen for fordringsanmeldelser til bostyreren er 28 juni. Skiftesamling er berammet 5. juli.

Fristdagen etter dekningsloven for Clæver AS antas å være 15.03.2024. Fristen for fordringsanmeldelser til bostyreren er 28.06.2024. Skiftesamling 5. juli.

Oppnevnt bostyrer for begge tvangsoppløsningsbo er advokat Rudi Mikal Christensen.