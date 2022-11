Får besøk av internasjonal stjerne: – Konserten bør folk rett og slett ikke gå glipp av

Rebekka Bakken er så godt som ukjent i hjemlandet Norge. Med åtte albumutgivelser bak seg, bosatt i New York og turneer i flere europeiske land, er det ikke til å undres over at arrangørene i Kvæfjord er over seg av begeistring.