– Vi kommer til å følge opp, fordi vi mener det er totalt uakseptabelt. Så må vi få gjøre en jobb på det internt, og så må vi komme tilbake til konsekvensene, sier Sylvi Listhaug til VG.

Hun har også tidligere sagt at partiet følger opp saken internt. Hun vil ikke utdype hva den prosessen går ut på videre.

– Vi kommer til å selvfølgelig følge opp saken internt, og jeg komme ikke til å saksbehandle eller gå inn i detaljer gjennom mediene, sier Listhaug.

Per-Willy Amundsen er i dag leder av justiskomiteen på Stortinget. Listhaug vil ikke svare på om saken kan få konsekvenser for hans posisjon der.

Vil ikke kalle det rasisme

Torsdag kveld uttrykte Per Willy Amundsen sin støtte til Israel i et Facebook-innlegg, der det ble høy temperatur i kommentarfeltet.

I et av svarinnleggene skrev Amundsen blant annet:

«Islamister som ytrer seg her kan reise til helvete. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sende dere hjem til deres hjemland. Dersom du ytrer deg med antisemittiske holdninger her frem til 2025 kan vi rydde opp. La oss telle dere opp ... Og sende dere ut.»

I et av innleggene fikk Amundsen følgende beskyldning: «Med Israel for Folkemord. Psykopater».

Da svarte han blant annet: «Med Norge og Israel mot arabere som dreper mennesker, slik dere har for vane å gjøre»

Listhaug har beskrevet innlegget som «uakseptabelt» - men ønsker ikke å svare på om det er rasisme.

– Er det rasisme?

– Jeg mener det er helt uakseptable uttalelser. Jeg har ikke behov for å karakterisere det ene eller det andre, totalen er uakseptabel og vi kommer til å følge det opp, sier hun til VG.

Samme dag skrev Amundsen også en Facebook-kommentar i forbindelse med et innlegg han la ut om kvinnedagen om «radikale kvinnemennesker» som han skrev at ikke vet «opp eller ned på en penis». Innlegget ble senere slettet.