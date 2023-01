Hyller Kystvakta etter forlis: – De er stort sett usynlige, men er der når vi trenger de som mest

Andreas Pettersen (19) prøvde å klamre seg fast, men ble slengt over ende. Det ble en dramatisk time for ham og mannskapet da fiskebåten «Klævtind» knuste mot et skjær utenfor Andøya mandag.