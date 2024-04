– Konserten han nå skal lede er stappende full av marsjer. Marsjer er for mange det vi hører i gatene på 17.mai, men i programmet Hærens musikkorps presenterer får du bli kjent med marsjer med mer symfonisk form. Storsalen er bygget om til klubbscene når byens eget forsvarskorps entrer podiet, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Sverre Stakston Olsrud har en lang og innholdsrik karriere som musiker.

– Han startet, som veldig mange profesjonelle musikere i et skolekorps, nærmere bestemt Lande skolemusikkorps i Sarpsborg. Her fikk utlevert tuba som sitt første instrument, men han gikk senere over til euphonium, står det i pressemeldinga.

– Etter endt utdanning på sitt hovedinstrument fikk han jobb i Forsvarets musikk, først i Kristiansand og senere Forsvarets stabsmusikkorps i Oslo. De senere årene har dirigering vært hans hovedfokus og i fjor overtok han dirigentjobben i gardemusikken etter major Bjørn Bogetvedt.