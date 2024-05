Flere tipsere har kontaktet VG tirsdag og opplyser at banken har trukket fakturaene deres to ganger.

Sparebank 1 bekrefter til VG at avtalegiro-kunder er rammet.

– Det arbeides nå med å gjennomgå dette, sier kommunikasjonssjef Tone Mesna i Sparebank 1 til VG.

Like før klokken 16 opplyser Sparebank 1 at de doble transaksjonene ble korrigert ved sluttoppgjøret klokken 15.30.

– Kundene som har blitt trukket dobbelt vil imidlertid ikke se endringen i nettbanken før sent i kveld, skriver kommunikasjonssjef Mesna i en tekstmelding til VG.

Hun opplyste tidligere i dag at de ikke hadde oversikt over omfanget ennå.

– Vi ser det i flere av Sparebank 1-bankene, og ifølge vår leverandør er det flere banker utover Sparebank 1-bankene som har samme problemet, sier Mesna.

Hun opplyste at de hadde fått flere henvendelser om saken, og at de aktivt drev med feilsøking.

– Vi beklager overfor kundene våre, og håper problemet løses så fort som mulig, sa hun tidligere tirsdag. .

– Vi har problemer med at kunder opplever doble transaksjoner ved bruk av avtalegiro og eFaktura. Vi jobber nå for å løse dette så raskt som mulig, sa Per Nordin, pressekontakt i Tieto Evry som har levert transaksjonssystemet til de norske bankene.

– Vi har som mål å få rettet feilen i løpet av dagen. I beste fall ved lunsjtider i dag, sa han videre.

Eika Gruppen, som består av rundt femti sparebanker i hele Norge er også berørt.

– Det er enkelte av våre kunder som er rammet av dette og alle våre kunder er varslet om at de kan være trukket feil ved Avtalegiro og eFaktura, sier Sigurd Ulven, informasjonsdirektør i Eika.

Saken er meldt inn til Finanstilsynet, ifølge Ulven.

Etter langhelg – og bursdagen sin – sjekket pensjonisten Sverre Farstad Henriksen (73) bankkontoen sin tirsdag morgen.

Der ventet det ingen bursdagspresang fra banken, heller et lite sjokk.

– Jeg så jeg hadde blitt trukket veldig mye, og da blir man jo litt engstelig. Det var en ganske ekkel opplevelse. Jeg satt tre kvarter i telefon med banken før de hadde tid til å svare, sier han til VG.

– Da fortalte de at det var en teknisk feil, og at de skulle rette det opp i løpet av dagen, sier han til VG.

Henriksen forteller at han skulle bli trukket rundt 13.000 kroner, men i stedet var trukket 26.000. Og at han hadde høy puls mens han ventet på svar fra banken.

– Det er ikke bare bare det, for en pensjonist. Det tikket godt inn i brystkassen, forteller han til VG.