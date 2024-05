Det er altså nesten som en flytende ny bydel. Skipet kan huse inntil 4000 personer. Rederiet er Holland America Line.

Skipet la til kai rundt klokken ni fredag morgen, og de besøkende var raskt synlige i bybildet. Ifølge Wikipedia er hun et skip av den såkalte pinnacle-klassen.

Skipet startet ferden sin i København, og har vært innom Ålesund, Trondheim og Honningsvåg før det ankom Harstad.

– Nydelig, men veldig kaldt

Paul og Lilly fra Florida i USA var blant de første turistene som kom i land. Skipet kom fra Honningsvåg, hvor paret også gikk i land. Da de kom i land i Harstad, hadde de en enkel oppsummering av deres opplevelse så langt.

– Norge er nydelig, men veldig kaldt. Selv om vi stort sett bare har hatt fint vær så langt, er det ganske annerledes enn det vi er vant til i Florida.

Ekteparet har ambisjoner om å bestige en fjelltopp i løpet av dagen. Endelig destinasjon er ikke bestemt, men de håper de kan komme seg til Keipen.

Bunad og tran

Mariann Vestgård og Monika Puszko fra Vitus apotek stilte i bunad for å dele ut informasjon om den norske spesialiteten tran. De har også forberedt gratis smaksprøver av både tran, vafler og riskrem i butikken.

— Jeg sto opp klokken fem for å steke vafler. Det er veldig fint å legge ned litt innsats. Vi vil gjerne at turistene skal få et godt inntrykk av byen vår. Harstad er en koselig by, og det er viktig at de tilreisende får se det, sier Puszko.

BUNAD: Mariann Vestgård og Monika Puszko fra Vitus apotek stilte i bunad for å ta imot turistene. Foto: Sindre Palmberg

Puszko forteller at de har hatt turister innom som har spurt etter tran tidligere, og at de ønsker det som en slags suvenir fra norgesbesøket.

– Dette er et morsomt prøveprosjekt fra vår side, som jeg tror turistene vil sette pris på. Mange er interessert i norske produkter, så vi prøvde å tenke på hva vi som apotek kan tilby. Da ble det tran, sier Puszko.

TIL KAI: Dronebilde av skipet som ligger til kai. Foto: Roar Edvardsen

Jacuues og Mary fra Ontario i Canada. De har planer om å gå til TV-tårnet og Trondenes kirke. Foto: Sindre Palmberg

Den ruver godt ved Larsneset. Foto: Sindre Palmberg

VAKTHOLD: Pål Gudbrandsen og Cathrine Wenger slipper turister på og av i løpet av dagen. Foto: Sindre Palmberg

KLAR: Gro Dagsvold fra North Up var klar i bunaden. Hun håndterer logistikk, og ser til at busser og guider er på plass. Foto: Sindre Palmberg

