Statsråder besøkte skredområder: – Et helt livsverk som er kostet på havet

TROMS (VG) De tre regjeringsmedlemmene som søndag besøkte skredområdet i Troms ble møtt av sterke inntrykk da de ble tatt med ut i båt. Fylkesrådslederen sier i et møte med de tre at hun har hjertet i halsen for hva som kan komme.