Det skriver politiet i Troms i en pressemelding tirsdag.

– Etonitazen er et kunstig opioid som er 100 ganger mer potent enn morfin. Ved inntak er det stor fare for livstruende forgiftning, respirasjonsstans og død, skriver politiet og fortsetter:

– For Troms politidistrikt og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er det viktig at både helsepersonell, rusmiljø og øvrig befolkning er klar over at stoffet nå er i omløp i Tromsø.

Barnet som fikk påvist stoffet fikk behandling og overlevde, opplyser politiet.

– Vi er bekymret for at barn og unge kommer i kontakt med stoffet, og ber foreldre og andre være spesielt oppmerksomme, sier seksjonsleder Lars Lindén ved Tromsø politistasjonsdistrikt.

Etonitazen Vis mer ↓ Politiet opplyser følgende om stoffet: Motgift (nalokson) kan ha kortere/svakere effekt

Det kan kreves høyere doser eller hyppigere dosering med motgift

Stoffet vil sannsynligvis ikke gi utslag for opioider ved hurtigtest/screening

Ingen former for etonitazen er lovlig i bruk i Norge. Det selges illegalt og kan være blandet med andre narkotiske substanser uten at brukeren er klar over det.

Kan være blandet i andre rusmidler

Stoffet kan opptre i form av både pulver, tabletter og nesespray.

Overlege i klinisk farmakologi ved UNN, Lena Aronsen, forteller til VG at stoffet tilhører en gruppe syntetiske opioider, som er sammenlignbare med syntetiske fentanyler.

– Det er ikke veldig mange som ønsker å ta dette frivillig, fordi det er kjempefarlig. Det er ikke lovlig, så man vet ikke hvor rent det er, eller hvor mye det er. Det kan være blandet i det man tror er legemidler eller rusmidler – det er kjempeskummelt, sier Aronsen.

– Vi vet per nå ikke hvilken form dette stoffet er inntatt i. Samtidig ønsker vi å be de som allerede er rusbrukere om å være spesielt forsiktige.

Aronsen oppfordrer de som kan til å skaffe seg en motgift mot opioidforgiftning.

– De kan redde liv, sier Aronsen.

Hun kommer med et generelt råd til rusbrukere om at de ikke bør innta rusmidler alene.

Så langt vet man om minst 20 forskjellige etonitazener. I Nord-Norge er det kun påvist hos dette ene barnet, forteller Aronsen.