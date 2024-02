Dette kåseriet er skrevet av: Edvin Eriksen

Dette er ei bruksanvisning som forteller hvordan du skal behandle ei bruksanvisning. Trinn 1: Kast den! Trinn 2; l Brenn den! Bruksanvisninger er livsfarlige – de kan gjøre deg fullstendig gal og psykiatrisk hjelp finnes stort sett ikke i nærområdene. Du må i alle fall ikke spørre kona om hjelp – hun kommer til å råflire av deg. Hør på folk med erfaring. Dårlig erfaring.

Det aller meste av ting og tang og møbler som kan kjøpes leveres nå flatpakket. Bokhyller, kjøkkeninnredninger, sykler, mopeder, traktorer, lampeskjermer, tv-apparat, oppvaskmaskiner, strykejern, sykkelpumper, skrei, lever og rogn. Og så følger det med ei bruksanvisning som du må legge deg på rygg på gulvet og lese opp ned for å forstå sånn noenlunde. Jeg hater bruksanvisninger – og alt som er flatpakket. Ja, du er i alle fall ikke flatpakket, humrer kona. Hun er i godt humør i dag – så lenge det varer.

Nylig måtte vi investere i en ny fryseboks (og jeg måtte betale). Med fryseboksen fulgte det vel 300 sider med bruksanvisninger – en thriller av en krimroman. 99 prosent av dette helt spesielle lesestoffet var skrevet med knøttsmå bokstaver og på skikkelig utenlandsk språk. Russisk, kirgisisk, mongolsk, arabisk, javanesisk, Urdu og Thai.

Det var bare å velge. Jeg spurte kona om hjelp, men hun sa at alt var helt gresk for henne.

Det første jeg måtte gjøre var å investere i nye lesebriller. Det var heller ikke helt gratis. De kostet litt mer enn fryseboksen. Heldigvis fulgte det ikke noen bruksanvisning med brillene. Ingen vaskelapp heller. Etter noen timers språkstudium fant jeg faktisk ei side med norsk tekst – side 254.

Så oppdaget jeg at det meste som sto om bruk av fryseboksen – det handlet om bruk av et kjøleskap. Bruk av tørketrommel sto det heldigvis lite om. Når jeg så endelig fant noen linjer med norsk (ikke nynorsk) tekst skjønte jeg fort at bruk av fryseboks faktisk er vanvittig farlig. Frysebokser er en stor helserisiko. Her er et lite utvalg av advarsler fra bruksanvisninga: «Denne maskinen er ikke for profesjonell bruk. Ikke bruk maskinen utendørs.» Dermed røk planen min om å plassere fryseboksen på terrassen. Min tanke var et der ute er det generelt såpass kaldt at vi kan spare strømutgifter. Og kona kan ikke bruke boksen – hun er faktisk ganske profesjonell. På sitt vis. Så var det klar beskjed om å ikke oppbevare eksplosive stoffer i fryseren. Dynamitt o.l.. Hva i all verden skal man vel med en stor fryseboks dersom man ikke kan lagre dynamitt i den? Eller gamle kokte og oppvarmede erter? Deretter -svart på hvitt, følgende beskjed «Svelg ikke innholdet i kjøleelementene.» Jeg fikk heldigvis stoppet kona i aller siste liten. Hun sluker alt rått. Jeg aner ikke hvor mange kjøleelementer hun har slukt. Jeg opplever henne i alle fall som ganske kald. Jeg opplever altfor ofte at hun viser meg ei kald skulder. Hun påstår at han plages med frozen shoulder.

Neste advarsel var like klar: «Lokket må være lukket!» Merkelig! Jeg har aldri likt stengte dører og hadde naturligvis tenkt å ha frysebokslokket litt på gløtt. For sikkerhets skyld. «Dersom lokket står åpent i lengre perioder kan det føre til at temperaturen stiger betraktelig,» Sto det. Det var en streng advarsel. Stigende temperatur har jeg aldri fryktet – verken innendørs eller utendørs. Vi bor tross alt i Nord-Norge.

I bruksanvisninga sto det naturligvis ingen ting om at det måtte kobles til strøm fra veggkontakten. Noen ganger er jeg glad for å ha kona i huset. Hun oppdaget heldigvis strømledninga som hang og slang, og lurte på hva den skulle brukes til. Det fant hun også ut – til slutt. Uten å se på bruksanvisninga. Nå er det heldigvis diverse grønne lys som viser at boksen trives og er i gang med sitt. Pluss et rødt blinkende lys som ikke vil bli borte – og som vi lurer litt på. Men litt kulørt belysning synes vi begge egentlig er ganske trivelig. Det er bare en fordel.