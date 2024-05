14. mai er dagen regjeringen legger fram det reviderte nasjonalbudsjettet.

– Mai er jo en måned for å rope «hurra»! sier Bartholsen.

Evenes kommune får to millioner kroner mer enn de ellers ville fått.

Bartholsen forteller at pengene er et viktig bidrag for å styrke arbeidet med tilflytting og utvikling.

Ordføreren ha flere ganger uttalt seg om bosituasjonen i kommunen. Og har gjentatte ganger fortalt at han har troen på flere innbyggere i årene som kommer.

En del av grunnen er Evenes flystasjon.

Også sjef for 133 luftving på Evenes flystasjon, Hans Martin Steiro har uttrykt et behov for flere boliger i området.