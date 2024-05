I en Facebook-video fra politiets nettpatrulje kommer Marius Bergan, fra Harstad politistasjon, med et par oppforinger til foreldre.

Men først starter han med å skryte av årets russekull:

– Russen i vår regionen er godt i gang og har gjort en veldig god figur så langt.

Videre opplyser han om at de er klar over at det vil skje at mindreårige drar på fest, eller arrangerer fest.

Bergans oppfordringer:

Du som voksen skal ikke lage en aksept for at mindreårige får tilgang til alkohol.

Du skal være tilgjengelig hele tiden hvis barna dine er ute.

Du skal være edru og kjørbar.

I tillegg råder han til å ta en tur innom der en eventuell fest arrangeres og til å engasjere deg som natteravn.

Se videoen under: