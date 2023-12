Årets SoMe: I februar gikk varaordfører Espen Ludviksen (Sp) til frontalangrep på Kristian Eilertsen (Frp) i en lukket Snapchat-gruppe. Saken fikk nasjonal og til dels internasjonal oppmerksomhet.

Årets helsesak: Harstad Tidende skrev en rekke saker om de mange utskrivningsklare pasientene ved UNN Harstad. Blant annet lå en 89 år gammel mann på madrass på sykehusgulvet i to måneder før han til slutt fikk sykehjemsplass.

ELDREOMSORG? Historien om 89-åringen som måtte vente i månedsvis på sykehjemsplass fikk stor oppmerksomhet i året som gikk. Foto: Privat

Årets bilde: I sju år har Gunn Stangnes kjempet for at datteren Amalie skal få eie sin egen omsorgsbolig. Gleden var stor etter at bygginga av fire boliger for personer med utviklingshemming ble vedtatt.

GLEDE: Amalie skal endelig få eie sin egen bolig. Det har mor Gunn Stangnes, sammen med andre foreldre, jobbet for i mange år. Foto: Marit Langseth

Årets duell: 2023 var et valgår. I lokalvalget var det knyttet stor spenning til kampen om velgerne mellom den sittende ordføreren, Kari-Anne Opsal (Ap), og utfordreren Nina Dons-Hansen (H). Da valgdagen gikk mot kveld så det ut til å bli en skikkelig thriller, men etter hvert ble det tydelig at Opsal gikk seirende ut av duellen.

FIRE NYE ÅR: Ordfører Kari-Anne Opsal beholdt kontorplassen på rådhuset. Foto: Odd Leif Andreassen

Årets antiklimaks: Håpet om at den populære TV-serien «Kompani Lauritzen» skulle produseres i og rundt Trondenes leir var lenge stort. I mars kom derimot beskjeden om at forsvaret satte ned foten.

Årets debattant: Arvid Eliseussen leverte mange meningsinnlegg i 2023 – over 30 i tallet. I september meddelte han at hans tid som meningsytrer i spørsmål om eldreomsorg var over.

IVRIG: Vi håper Arvid Eliseussen fortsetter å dele sine tanker og meninger. Foto: Privat

Årets riking: Henrik Berg Erlid våknet nylig opp som harstadværingen med høyest inntekt i 2022. Men det var bare en liten hake …

Årets prestasjon: Mange idrettsprestasjoner kunne vært nevnt her, men det er vanskelig å komme unna internasjonale prestasjoner som VM-gullet til Marlene Farstad Grøttem og Tiril Jørgensens Tour de France-deltakelse.

VERDENSMESTER: Marlene Farstad Grøtten tok en imponerende VM-tittel i kickboksing i november. Foto: Privat

Årets mest harmdirrende: Begeret til Maria Fagereng (Frp) rant over under novembermøtet i Tjeldsund kommunestyre. Se video av hendelsen i denne saken!

Årets mest illeluktende: Fiskeprodusenten Pelagias planer for mellomlagring av fiskeavfall skapte høylytte diskusjoner i Kvæfjord, og flere innbyggere uttalte seg kritisk. I november hadde derimot selskapet ombestemt seg, og anleggsplanene droppes.

Årets gladeste: Rockefår spilte til terningkast seks under Bakgården i august.

ROCKET: Rockefår er et band bestående av personer med ulike funksjonsnedsettelser. I sommer bidro de til stor festivalstemning. Foto: Andreas Isachsen

Årets rauseste: Arild Hansen fikk en velfortjent julestjerne etter at han donerte bort en nyre til barndomskompisen.

Årets unnskyldning: Høsten 2022 fikk Tjeldsund nasjonal oppmerksomhet etter et halloween-stunt. Nyvalgt ordfører Robin Ridderseth kom denne høsten med en offentlig beklagelse for hvordan kommunen håndterte etterspillet.

Årets byggesak: Andreas Skaftnes kjøpte den ærverdige 1800-tallsbrygga i Vika. Planene var store, men så kom byggestoppen fra kommunen. Kunstner og nabo Geir Samuelsen er blant de som ikke er imponert over prosjektet.

VIKA: Denne brygga blir aldri helt slik den en gang var. Foto: Margrethe Nermark

Årets kulturbegivenhet: Nærmere 1000 personer tok turen ut til Bjarkøy for å få med seg storkonserten 25. juni. Arrangementet var en del av den nasjonale jubileumsstafetten inn mot tusenårsfeiringen av Norge i 2030.

Årets beste haill: Harstadværingen Fredrik Harr Moen skyldte på «internasjonalt haill» etter at han hadde dratt i land to rekordørreter etter hverandre.

Årets kyss: Oskar Alvereng og samboer Astrid Refsnes klinte til under Julebukken Cup. Strengt tatt skjedde det nest siste dag i 2022, men la gå.

FEIRING: Oskar feiret finaleskåring på denne måten med samboeren Astrid. Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

Årets verdensrekord: Harstad fikk seg en verdensrekord i året som gikk. I juni ble verdens største seniortrening arrangert i Stangneshallen.

Årets gubbe-klubb: Et nyvalgt Kvæfjord formannskap smilte til fotografen. Kjønnsbalansen var derimot ikke så mye å smile for. Etter hvert ble det ryddet i rekkene.

ÉN KVINNE: Dette formannskapet i Kvæfjord måtte endres etter at kjønnsbalansen kom i søkelyset. Foto: Håkon Wikan

Årets dyreste bolig: Funkishuset i Los Holtes vei 46 ble solgt for 10.760.000 kroner i september. Dette er etter det vi kjenner til den høyeste salgssummen for en privatbolig i Harstad i 2023.

ÅTTESIFRET: Los Holtes 46 vei ble solgt for litt under prisantydning. Prisen står seg likevel som den høyeste i Harstad i år. Foto: Frank R. Roksøy

Årets innsamling: Harstadværinger og lokalt næringsliv ble i sommer invitert til å bidra til en operasjonsrobot ved UNN. Pengene, både små og store summer, startet å renne inn. Totalt er det nå oppe i cirka 22 millioner kroner.

Årets herjing: En stor mengde døde krykkjer ble funnet på Bjarkøy i vår. Senere skulle det vise seg å være fugleinfluensa som var årsaken. Sykdommen spredte seg også til blant annet Kvæfjord.

Årets gordiske knute: Detaljprosjekteringen av det nye kollektivknutepunktet i Harstad sentrum tok til i høst. Det skapte stort rabalder blant mange innbyggere. – En fordømt drive-thru midt i indrefileten av Harstad by, skrev Petter Ytterstad i et meningsinnlegg.

OMSTRIDT: Dette er en skisse av hvordan det nye knutepunktet i byen kan bli. Det får det til å knyte seg i magen til flere. Foto: Lo: Le Landskap AS

Årets fotballreferat: «Så går fløyta. Ei bilfløyte. Irritasjon over at veien bak speakerbua er sperret. Ventende bilfører holder fløyta inne leeeeeeeeeeenge. Spesielt innslag på en 3.-divisjonskamp. Som dere skjønner, skjer ikke så mye ute på banen akkurat nå.» Fra livebloggen til HT på et tidspunkt da underholdningen i kampen mellom Skånland og Mjølner var godt under pari.

Årets biltur: Ukrainske Vladyslav (21) flyktet 7000 kilometer fra den krigsrammede hjembyen Mariupol. Fremkomstmiddelet? En 26 år gammel Lada.