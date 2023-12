Leif Lysvik leder Harstad Ap. Han er pensjonist, men har vært folkevalgt i seks perioder.

– Jeg har gjort mitt for lokaldemokratiet, slår han tørt fast.

Nå er han bekymret for fremtiden til partiet han har brukt store deler av livet sitt på. Oppslutningen om Ap er mer enn halvert på noen tiår.

Krise i Ap

Det er 26 år siden Thorbjørn Jagland gikk av som statsminister, etter at han fikk under 36,9 prosent oppslutning i valget.

– Nå ligger vi og vaker mellom 16 og 18 prosent. Det er klart at Arbeiderpartiet er i krise når vi ligger så lavt. Vi må tørre å si det høyt. Det må også partileder Jonas Gahr Støre, sier Lysvik.

– Hvorfor tror du han vegrer seg for å si det?

– Fordi det er en erkjennelse av at da må man ta grep, sier han.

Lysvik mener politikken er blitt mer komplisert enn tidligere. Mens man før gikk til valg på tydelige enkeltsaker- og reformer, er virkeligheten endret seg nå.

Han mener regjeringen ikke lykkes med å nå ut til folk.

– Vi har en statsminister og statsråder som er for dårlige til å kommunisere, slår han fast.

– Samtidig er min prinsipielle holdning at mannskap bytter vi på landsmøte. Da mener jeg vi må se på sammensetningen av ledelsen.

AKADEMIKER: Ap-toppen i Harstad sier Ap må rekruttere flere folk som er ulik ham selv. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Skoleflinkt språk

Ap-politikeren har en lang karriere som akademiker bak seg. Og det har altfor mange i Arbeiderpartiet som har, mener han.

– Vi må få inn håndverkere. Mange av Aps største politikere har vært elektrikere, rørleggere og andre håndarbeidere.

– Er det plass til dem i partiet?

– Det har jeg tenkt mye på. Vi fører et svært akademisk og skoleflinkt språk, som jeg har tenkt på om kan være ekskluderende. Det kan dytte ut folk vi egentlig vil ha inn.

Ap-politikeren minner om at partiet allerede er veldig opptatt av geografisk representasjon. Han peker også på at kvotering har fungert for å få bedre representasjon av begge kjønn i partiet.

– Vi tok et aktivt valg om å kvotere inn kvinner. Jeg mener vi også må ta et aktivt valg om å få inn flere folk med bredere bakgrunn enn vi gjør i dag.

Har man en vellykket karriere, hus, hytte og bil, er det vanskelig å sette seg inn i hverdagsproblemene mange nordmenn står overfor hver eneste dag, mener han.

– Vi må rekruttere en bredere gruppe folk med en bredere sosioøkonomisk bakgrunn enn i dag.

– Flere som Kari-Anne

Lysvik trekker fram at Ap har mistet ordføreren i samtlige store norske byer. Tromsø er unntaket.

HARSTADS NUMMER ÉN? Leif Lysvik mener Kari-Anne Opsal som en av Aps enere. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

I Harstad klarte de også, med Ap-ordfører Kari-Anne Opsal i spissen, å berge makta.

– Kari-Anne er den beste ordføreren denne byen har hatt.

– Bedre enn han Rikard Kaarbø?

– OK, hun er den beste etter krigen, sier han.

FOUNDING FATHER: Urharstadværingen. Rikard Kaarbø, skaperen av Harstad by. Den eneste som muligens passerer Kari-Anne Opsal på en ordførerrangering, ifølge Lysvik. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Hun ser løsninger på problemer. Det er det Arbeiderpartiet trenger.

Han mener det ikke finnes noen «kvikk-fiks» for Aps problemer.

– Men vi må gi folk forutsigbarhet. Også må Jonas si rett ut at det er krise – og at vi må ta grep.